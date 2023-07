Le "virtù" di ICare in un documento Approvato il bilancio di sostenibilità

di Daniele Mannocchi

Un testo di settanta pagine per presentare al mondo le proprie virtù. Ieri è stata una giornata per certi versi storica per ICare, la società in house del comune di Viareggio: il consiglio d’amministrazione ha approvato il primo bilancio di sostenibilità, una "edizione nero", per dirla col presidente Moreno Pagnini, che segue i bilancio sociali redatti negli anni passati. Il documento spiega nel dettaglio le azioni intraprese da ICare per adeguarsi agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Un lavoro importante, quello della società, certificato ad aprile dal marchio di qualità assegnato nell’ambito della rete "NeXt Nuova Economia per Tutti", di cui ICare potrà fregiarsi per tutto l’anno in corso.

Dal bilancio di sostenibilità – sulla scia di quanto già emerso con gli ultimi bilanci sociali – emerge una fotografia più che positiva di ICare, che riesce a rispettare 14 dei 17 obiettivi ambientali e sociali indicati dall’Onu, oltre che 16 target specifici. "In una setantina di pagine abbiamo racchiuso tutto quello che la società ha fatto nel 2022 per quanto riguarda i 17 obiettivi Onu – spiega il presidente Moreno Pagnini (nella foto in alto) –; in alcuni casi, abbiamo raggiunto valori che superano il 90 per cento. In queste pagine c’è tutto quel che la società fa per la sostenibilità in generale, e particolarmente quella ambientale. Si tratta di un tema molto sentito dalla nostra società, che si sta spostando sulla valorizzazione dei criteri Esg (ambiente, sociale, governance) che al momento sono il nostro leit motiv. Oggi il mondo si divide tra quelli che seguono questi principi e quelli che non lo fanno, e che per questo non vengono presi in considerazione in determinati settori. Il rating aziendale, ad esempio, viene migliorato raggiungendo obiettivi di questo genere".

Nello specifico, ICare risulta in linea con gli obiettivi Onu in settori decisivi come ’Sconfiggere la povertà’, ’Sconfiggere la fame’, ’Salute e benessere’, ’Istruzione di qualità’, ’Acqua pulita e servizi igienici-sanitari’, ’Energia pulita e acessibile’, ’Imprese, innovazione e infrastrutture’, ’Ridurre le diseguaglianze’, ’Città e comunità sostenibili’, ’Consumi e produzioni responsabili’, ’Vita sott’acqua’ e ’La vita sulla terra’.

"Il bilancio sarà caricato sul nostro sito e sarà un po’ il nostro biglietto da visita – continua Pagnini –; il prossimo step sarà coinvolgere nella sostenibilità anche tutti coloro che lavorano con noi: quel che si fa in ICare, lo dovranno fare anche loro. Non è un problema formale, è sostanziale: oggi il tema della sostenibilità è di primaria importanza".

Alla presentazione del bilancio è intervenuta anche l’assessora al bilancio Laura Servetti, che ha approfittato dell’occasione per plaudere agli otto anni di attività di ICare: "Quando abbiamo immaginato la trasformazione della ex Viareggio Patrimonio ormai quasi otto anni fa, abbiamo messo un cappellino intitolato ’circuito virtuoso’ – le sue parole –; la volontà dell’amministrazione è di continuare a investire in una società in cui abbiamo sempre creduto. Quando abbiamo ereditato il disastro economico della Viareggio Patrimonio, ci siamo trovati di fronte una gestione disordinata, non so se per dolo o meno. Abbiamo lavorato per rimettere le cose a posto, creando una società che è stata battezzata ICare perché il Comune se ne avvale per dare assistenza a 360 gradi ai suoi cittadini".