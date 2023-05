Le terze medie a scuola di legalità ricordano Peppino Impastato

Interessante e partecipato incontro nell’auditorium della scuola Pellegrini di Massarosa sulla figura di Peppino Impastato e il suo impegno contro la mafia, a 45 anni dalla sua uccisione. Protagonisti Linda Marsili e Gabriele Tommasi, speaker di Radio Sankara che hanno ripercorso la storia di Impastato, della sua trasmissione radiofonica Onda Pazza e della sua lotta contro la mafia, sottolineando l’importanza dell’impegno e la pericolosità del silenzio e dell’omertà. All’incontro hanno preso parte i ragazzi delle terze medie dei due sitituti comprensivi.

"La mafia è un pericolo concreto che va saputo riconoscere e contrastare – commenta la consigliera delegata Silvia Barsotti, che ha organizzato l’evento – dai piccoli gesti alle garndi battaglie, perché non è a rischio solo la nostra libertà". Alla mattinata ha preso parte anche l’assessore alla scuola Mario Navari: "Peppino Impastato è un esempio di impegno e di sacrificio per la legalità e la giustizia – commenta –. un esempio per i giovani che hanno risposto con grande interesse all’iniziativa".