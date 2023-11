Le tasse restano invariate. Più soldi per il sociale

Tasse invariate, più risorse per il sociale, potenziamento della lotta all’evasione fiscale e molto altro. Sono i tratti salienti del bilancio di previsione 2024-2026 che l’amministrazione comunale ha presentato giovedì sera in consiglio comunale, con la ratifica in agenda alla prossima seduta convocata il 29 novembre alle 20.30. Sul piatto c’è una manovra che solo nel primo anno ammonta a 68,3 milioni, di cui quasi la metà rivolta agli investimenti sul territorio. Il documento è stato illustrato dal vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani. "Il primo elemento che voglio rimarcare – ha esordito – è la lungimiranza con la quale, negli ultimi anni, sono state ridefinite le spese dell’ente attuando politiche di recupero in termini di efficienza, trasparenza ed economicità. Impostazione che, oggi, ci permette di strutturare un bilancio attento e misurato ma allo stesso tempo aperto all’investimento. Il che si traduce in migliore qualità della vita per i nostri concittadini e maggior appeal, in senso generale, per il territorio comunale".

Per il 2024, come detto, ci sarà un bilancio da 68,3 milioni di euro, con entrate correnti stabili rispetto agli anni passati (circa 38 milioni, derivanti per il 65,9% da tributi, il 4,7% da trasferimenti di enti terzi e il 29,7% da entrate extra tributarie) e 29 milioni dedicati agli investimenti. Entrando nei dettagli, sono stati assegnati 2,5 milioni al capitolo ordine pubblico e sicurezza, 2,7 milioni per il diritto allo studio (incluse le spese per l’edilizia scolastica, gli acquisti di arredi, bonus e indennità a sostegno degli alunni), oltre 1,5 milioni al sociale (disabilità, anziani e supporto alla famiglia, quest’ultimo lievitato di circa 50mila euro rispetto al 2023), 1,2 milioni per le attività culturali, poco meno di 700mila euro allo sport, 600mila cura e manutenzione del verde pubblico e 645mila alle asfaltature stradali. In linea con il 2023, infine, la spesa per il personale del Comune, mentre ammontano a circa 3 milioni i proventi stimati delle alienazioni, risorse che confluiranno tutte nel capitolo investimenti: tra i beni in vendita anche il complesso in località Barcaio, a Marina di Pietrasanta.