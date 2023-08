Le sue melodie restano nella memoria collettiva

Interprete di pezzi storici come “Viareggio Ballerà” (vincitrice del Festival di Burlamacco 2008) e “Canta” (vincitrice del Festival di Burlamacco 2012 e tra l’altro, Canzone ufficiale di quell’edizione); creatore di arrangiamenti straordinari, sia per canzoni dei carri ma sopratutto per la maggior parte delle canzoni che hanno partecipato al Festival di Burlamacco. Solo nel 2023 ha impacchettato con magistrali arrangiamenti sia la vincitrice del Festival di Burlamacco 2023 “Maschere” sia la canzone vincitrice del prestigioso “Premio SadunRoberta Bartali” 2023 alla miglior colonna sonora “Una storia Fantastica”.