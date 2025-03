Le strategie per incentivare la sostenibilità declinate in tutti i settori

In tutto il mondo, il 30 marzo, si celebra l’International Day of Zero Waste. Iniziativa promossa dall’Onu per sensibilizzare governi, aziende e cittadini sull’urgenza di ridurre la produzione di rifiuti e promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo. L’edizione 2025 si focalizza per la prima volta sul tema "Verso Rifiuti Zero nella moda e nel settore tessile", mettendo in evidenza l’impatto ambientale e sociale del settore e promuovendo soluzioni sostenibili.

Per tutto il mese l’amministrazione comunale di Viareggio ha messo a punto una serie di eventi grazie all’impegno del gruppo dei volontari dell’Osservatorio Rifiuti Zero di Viareggio, in collaborazione con la Cittadella della Pesca, Navigo e Marevivo Toscana. E dopo la mostra mercato, presentazione di libri e laboratori dedicati ai ragazzi delle scuole, oggi si terrà la giornata conclusiva del progetto con il gruppo Zero Waste Italy che per la prima volta celebrerà a Viareggio la giornata internazionale. L’appuntamento è per le 10,30 al nuovo Mercato Ittico, per una mattinata interamente dedicata

all’economia del riuso e ai problemi legati al fast fashion.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giorgio Del Ghingaro, primo sindaco “Zero Waste“ in Italia, interverranno sul tema “Strategie di riduzione, riuso e riciclo“ interverranno i Rossano Ercolini, per Zero Waste Italy e vincitore del Goldman Environmental Prize; Matteo Trumpy, presidente Sea Ambiente e Valentina Cerragioli, presidente Sea Risorse; Fabrizio Tesi, presidente Astri e i designer Francesca Viacava e Christian Bernardini. Sulle "Strategie per eliminare l’usa e getta nel settore marittimo e gestione dei rifiuti nei porti" Silvia Gemignani, Ingegnere ambientale; Marina Gridelli di Marevivo Toscana; Moreno Pagnini, presidente ICare e Pietro Angelini, direttore generale Navigo. Tracceranno un bilancio della mostra “Vortex - Isole di Plastica e il ruolo della pesca sostenibile“ Roberto Costa e Carlo Alberto Petrucci, artisti protagonisti dell’esposizione; e Alessandra Malfatti, presidente della Cittadella della Pesca, e Maurizio Acampora, presidente della Cooperativa Mare Nostrum. Infine il dirigente dell’istituto comprensivo Puccini di Firenze e i rappresentanti della Viani di Viareggio parleranno delle "Scuole Rifiuti Zero".