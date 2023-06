Le stangate dei vigili Maxi multe per i rifiuti e la musica dopo le 24

Due denunce per guida in stato di ebbrezza, quattro verbali a locali che facevano musica dopo la mezzanotte e altri sei ad altrettanti cittadini che avevano conferito i rifiuti in maniera scorretta. È il ricco resoconto delle ultime operazioni condotte dalla polizia municipale, tant’è che il comandante Andrea D’Uva annuncia la volontà di intensificare i controlli per garantire ancor più sicurezza. Le denunce sono scattate nel giro di due giorni e riguardano gli autori di incidenti conclusi per fortuna senza feriti, ma con il danneggiamento di auto in sosta e l’abbattimento di un palo dell’illuminazione. Il primo risale a mercoledì, verso le 20, tra via Mazzini e via Versilia, dove il conducente di una Fiat Panda, M.H., massese classe ’73, ha abbattuto il semaforo e urtato un autocarro in sosta. Il 43enne ha mostrato chiari sintomi di assunzione di sostanze alcooliche, sospetti confermati dal test che ha rilevato un tasso di alcool nel sangue superiore ai 2,5 grammi per litro (il limite massimo è 0,5), facendo scattare l’immediato ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria. Il secondo caso venerdì alle 15,30 in via Catalani, dove una grossa berlina della Mercedes con targa tedesca aveva abbattuto il palo della luce e tamponato violentemente una Ford Fiesta in sosta. Il responsabile, Y. R., 32enne russo domiciliato a Forte dei Marmi, sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato positivo all’alcool con un valore pari a 1 grammo per litro. Anche in questo caso è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria e la sospensione della patente. "Il contrasto alla guida in stato di ebbrezza resta una nostra priorità – dice D’Uva – e desta preoccupazione l’insorgere di tali fenomeni anche in orario diurno, quando le strade sono popolate da numerosi pedoni e ciclisti anche molto giovani, che rischiano di subire gravi conseguenze. Per questo potenzieremo i controlli su tutto l’arco della giornata".

Nei giorni scorsi, infine, la polizia municipale ha elevato sei verbali di 450 euro per errato conferimento dei rifiuti ad altrettante persone che avevano abbandonato i rifiuti a terra fuori dalle isole ecologiche. E come se non bastasse, il comando ha elevato sanzioni anche per il disturbo della quiete pubblica con l’emissione di quattro verbali ad altrettanti pubblici esercizi per l’inottemperanza all’ordinanza sindacale che vieta la musica dopo le 24.