Le sfide dell’ambiente "Sì alla commissione"

"Ma quale disinteresse per l’ambiente: con l’assessore e consigliere incaricato Enrico Ghiselli stiamo lavorando a una proposta da portare in consiglio comunale per istituire la commissione consiliare ambiente". Il sindaco Bruno Murzi replica così ai consiglieri di “Amo Forte“, secondo i quali l’amministrazione sarebbe scarsamente attenta ai temi ecologii e poco incline alla condivisone dei progetti. "A parte la continua ricerca di visibilità da parte dell’opposizione – ribatte il primo cittadino – è singolare che quelli che ci biasimano sulla partecipazione siano gli stessi che cancellarono con atto di imperio il ’Forum permanente’ solo perché pressati su risposte che poi non sono mai state date ai cittadini".

Il sindaco ribadisce poi, a scanso di equivoci, di voler predisporre il bilancio partecipativo come da programma di mandato, e accusa i consiglieri di minoranza di non aver presentato alcun emendamento al bilancio per ricostituire i capitoli destinati alla partecipazione, "facendo scena muta". Infine la questione della potatura delle piante. "Personalmente non ho mai potato una pianta – dice ancora Murzi – e neanche so come si fa. Non ricordo di aver mai visto sindaci arrampicarsi per potare le piante o controllare insieme agli operatori come venivano potate. Con Ghiselli abbiamo convocato uffici comunali, consulenti agronomi e ditte e stiamo studiando i metodi migliori per ottenere i risultati necessari a garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia e salute delle piante. Rispedisco al mittente anche le critiche sul piano

operativo: vogliamo approvarlo in temi celeri, consapevoli di aver redatto un mezzo di salvaguardia per il nostro territorio che proteggerà nel futuro Forte dei Marmi e le sue specificità".