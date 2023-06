Le rotatorie spaccano la politica Lite su via Santini, la giunta rilancia: "Un’altra tra Aurelia e viale Apua"

di Daniele Masseglia

La soluzione dei problemi lungo il tratto di Aurelia compreso tra via I Maggio e il terminal bus

si chiama rotatoria. Come quella che sorgerà l’anno prossimo tra la statale e il viale Apua nell’ambito dell’accordo con la Coop, che in cambio potrà aumentare il punto vendita. È questo il percorso tracciato dalla giunta, intenzionata a non modificare la rotatoria realizzata tra l’Aurelia e via Santini, al centro di polemiche che hanno infiammato anche la campagna elettorale. E che tra l’altro sta spaccando la minoranza: la proposta della capogruppo Pd Irene Tarabella di rivedere la viabilità obbligando chi viene da Viareggio a seguire la direttrice via Santini-via del Castagno (verso Massa) non trova infatti d’accordo il capogruppo di Italia Viva Luca Mori.

"Leggo con preoccupazione la proposta di Tarabella – scrive – in quanto ritengo fuori luogo veicolare tutto il traffico proveniente da Viareggio su via Santini. Comporterebbe un aumento spropositato del traffico di auto e mezzi pesanti verso Pietrasanta, causando problemi nell’immissione su via del Castagno. Per non parlare di chi deve uscire dalla Traversagna e dovrà stare delle ore in attesa per poter proseguire e immettersi sull’Aurelia. Purtroppo l’amministrazione non ha un piano organico della viabilità e la rotatoria, con la rotatoria che ha aumentato le code. Che sia accelerato l’iter per la rotatoria tra l’Aurelia e il viale Apua, chiudere l’attuale tratto d’immissione da via del Castagno sull’Aurelia in direzione Viareggio". A stringere la mano a Mori ci pensa l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, in perfetta sintonia con lui. "Ha ragione – replica – in quanto la soluzione giusta è accelerare l’iter per il viale Apua, il cui progetto andrà definito e vagliato da tutti gli enti. Confidiamo di metterci mano subito dopo l’estate e di realizzarla nel 2024. Quanto a via Santini, la rotatoria è stata progettata dal professor Pratelli dell’università di Pisa con l’ausilio di un software che calcola i flussi. Siamo andati insieme a misurarli alle 17, ora di punta: nessun caos, le auto ora rallentano. Poi è chiaro che le opere pubbliche vanno metabolizzate e non si possono giudicare nell’immediato, dopo lo spaesamento iniziale la gente si deve abituare. Quella di Pontenuovo, infine, è stata una soluzione davvero degna di nota: l’accesso al Pollino è finalmente più sicuro".