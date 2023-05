Le responsabilità educative Il mondo della scuola a confronto

Saranno oltre 150 tra insegnanti delle scuole dell’infanzia e educatori di nidi provenienti da tutta la Versilia al convegno di approfondimento e confronto sulle “Respons-abilità educative: la cura della relazione tra operatori e famiglie per un patto educativo condiviso” il 23 maggio, alle 16.30, all’Auditorium Caruso Gran Teatro Puccini a Torre del Lago. Il convegno è l’evento conclusivo che unirà i 5 percorsi formativi di aggiornamento realizzati in Versilia a partire da dicembre 2022 nell’ambito dei PEZ 0-6 Progetti di Educazione Zonale di Regione Toscana nei quali insegnanti e educatori sono stati coinvolti nell’esplorazione dei problemi riguardanti le relazioni con le famiglie indicando le strade da percorrere per arrivare ad avere buoni rapporti tra istituzioni educative-scuola e famiglia. Il convegno del 23 maggio saranno occasione per interrogarsi su come costruire tale comunità a fronte dei rapidi mutamenti che hanno investito e investono le famiglie attuali.