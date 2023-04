Le regole per un mare sicuro Al club Velico gli alunni-bagnini

Per un giorno lasceranno i banchi di scuola per imparare una lezione non meno importante quale la sicurezza in mare. Parliamo degli alunni che stamani dalle 9 alle 12 saranno al club Velico di Motrone per partecipare al progetto “Papà ti salvo io”, ideato a livello nazionale dalla “Società nazionale di salvamento“ di Genova per diffondere le buone pratiche legate alla frequentazione del mare e delle spiagge. All’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale e dalla “Società di salvamento Versilia“, parteciperanno gli alunni di elementari e medie, i quali attraverso giochi e attività creative, diventeranno bagnini per un giorno cimentandosi con le norme di sicurezza e prevenzione dentro e fuori dall’acqua. Ad attenderli ci saranno il personale del club Velico, Misericordia e Croce Verde di Pietrasanta, oltre agli uomini della Capitaneria di porto di Viareggio e una delegazione dei vigili del fuoco. Ai ragazzi illustreranno e faranno sperimentare le “10 regole d’oro per un bagno sicuro”, vale a dire tutte quelle attenzioni e accorgimenti da tenere prima di immergersi in acqua. Ogni partecipante riceverà un attestato e vari gadgets.