Le regionali rafforzano FdI "Il candidato sarà il nostro"

di Daniele Masseglia

Lo tsunami Fratelli d’Italia alle regionali in Lazio e Lombardia si riverbera sulle prossime amministrative rafforzando il partito della Meloni. Un vento in poppa ben consolidato che porta il candidato sindaco Massimiliano Simoni (nella foto sotto)a prevedere punteggi esorbitanti a discapito dei colleghi di centrodestra. I quali però continuano a sostenere la candidatura-bis del sindaco Alberto Giovannetti pur dicendosi disposti a valutare altre soluzioni in nome dell’unità della coalizione. I tentativi di dialogo, al momento, non hanno sortito effetti e il centrodestra prosegue diviso.

"Le regionali – dice Simoni – hano confermato quel che sapevo dall’inizio: è vero, le comunali sono un’altra cosa, ma se c’è il candidato buono il partito con il vento in poppa prende di più. Nel Lazio il nuovo presidente ha preso 6 punti in più rispetto alle politiche di settembre e in Lombardia il neo presidente, della Lega, ne ha ottenuti 5 in più, mentre FdI ha perso solo 3 punti non avendo espresso il candidato". Ergo, secondo Simoni i giochi alle prossime amministrative sono già fatti: "Dato che correremo per conto nostro, come minimo otterremo il 32% su cui si attesa ora FdI in Italia, e se sono bravo magari porterò a casa qualcosa di più. Il centrodestra oggi è FdI, e senza FdI non si vince da nessuna parte. Il dato che emerge da queste elezioni è che il voto si polarizza, pertanto andremo al ballottaggio noi e il Pd: avanti per la nostra strada".

Nessun timore reverenziale, invece, in casa Forza Italia. Gli azzurri non si sentono “cannibalizzati“ da FdI, come spiega il coordinatore comunale Simone Tartarini (nella foto sopra). "In Lombardia Fdi ha preso meno rispetto alle politiche – dice – ma in tutto questo cantar vittoria, più che altro una vittoria di Pirro, c’è un dato che dovrebbe preoccuare chi fa politica: sei elettori su dieci non sono andati a votare. Credo sia un campanello d’allarme su cui dobbiamo interrogarci. Detto questo, il nostro candidato ce l’abbiamo ed è Giovannetti. Alle comunali si vota di più la persona, per questo le regionali non ci hanno spaventato. Ed essendo abbastanza lontanti dalle elezioni, la ricerca dell’unità del centrodestra resta un dovere per chi a livello nazionale governa insieme. Per forza non si fa nemmeno l’aceto, ma se ci saranno le condizioni e le parti intendono fare ragionamenti diversi, incontriamoci a metà strada e parliamone. Per ora i tentativi di dialogo con FdI sono andati a vuoto".