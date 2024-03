Le piogge fanno paura. Lavori anti-smottamenti. Si opera in tutte le frazioni

Nel fine settimana, è previsto l’arrivo di una nuova ondata di maltempo. Alla luce degli ultimi fenomeni estremi che si sono verificati sul territorio di Massarosa, ogni passata d’acqua tiene col fiato sospeso. Per questo, proseguono gli interventi sul territorio per la manutenzione delle strade. Oltre al cantiere della frana in via Pietra a Padule, a Massaciuccoli, ormai alle fasi conclusive, e la situazione a San Rocco, dove sono competenti Anas e il privato, si erano verificate altre criticità, se pur di minor portata, su cui l’amministrazione è prontamente intervenuta.

Sono almeno quattro le griglie o canalette su cui si è lavorato con la ditta di di spurgo. Una a Gualdo, dove è stata completamente liberata la grata nella tubatura che creava il lago nella strada che proviene dalla chiesa. All’interno era finita una cassetta che aveva agevolato l’accumulo di terra e detriti. Altri due interventi hanno impegnato il Comune a Stiava e uno a Piano di Conca, sempre per la pulizia e spurgo di griglie e canalette. L’amministrazione, con gli uffici, sta predisponendo inoltre un ulteriore piano di interventi più generale che prevede la pulizia delle griglie e lo spurgo, oltre a interventi sulle strade di pulizia delle zanelle. "Con l’approvazione del bilancio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – possiamo dare il via già dalle prossime settimane al piano di manutenzione a cui i tecnici stanno lavorando per individuare priorità e cronoprogramma".

"Abbiamo dato un indirizzo chiaro – conclude la sindaca Simona Barsotti – che è quello di interventi sulla manutenzione del territorio in particolare sulle strade con l’obiettivo sia del decoro che della sicurezza per chi le percorre".