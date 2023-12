Le opere di Monreale in mostra al ristorante

Oggi alle 16,30 le porte del Ristorante Filippo di Pietrasanta si aprono per l’inaugurazione di “InOut“, originale allestimento delle opere di Giovanni Da Monreale, artista di origini siciliane, che da tempo ha scelto la Versilia come ‘campo base’ per le sue incursioni artistiche. Tra colorate sculture che invadono nottetempo: in mostra ci sarà un significativo corpus di opere dalla produzione dell’artista. Dal “Buffone” arrivando fino alla più recente produzione con il “Pensatore”, passando a trovare il “Venditore ambulante”. L’inaugurazione si svolgerà dalle 16,30 alle 19 alla presenza dell’artista. A seguire, per chi ha voglia di restare a cena, la serata prevede un menu fisso, bevande incluse, a 50 euro.