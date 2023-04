Le opere del pittore Di Giorgio in San Leone

Al “San Leone” una pittura “oltre” il primo sguardo.

Una pittura che coglie l’intimo delle cose, che fa riaffiorare nell’artista pensieri e ricordi di una vita: è “Dipinti” di Giorgio di Giorgio, (foto) viareggino, che da sabato, inagurazione alle 16,30, al 1° maggio è in Versilia. L’artista ha dedicato la vita all’arte e al sociale. La mostra, patrocinio del Comune, curata da Marcello Ciccuto, racconta in una quarantina di tele paesaggi apuani, marini e luoghi storici viareggini dai quali riemergono immagini dell’infanzia che hanno formato il percorso del pittore. “Ho tentato, per vivere – dice – di colorare non quello che vedevo ma quello che pensavo di aver visto” aprendo le opere all’interpretazione e linguaggio altrui. Un omaggio dall’amico Luciano Bonuccelli.