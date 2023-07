Le olimpiadi di Capitan Pinuglioro Alla Tinaia giochi e divertimento

Una giornata di giochi per bambini, di burraco per gli adulti, di Carnevale per tutti. È quella organizzata dal comitato rionale Campo d’Aviazione, in collaborazione con La Tinaia, per ‘Le Olimpiadi di Capitan Pinuglioro’ di venerdì prossimo. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Carnevale, inizierà attorno alle 18.30 al parco giochi La Tinaia in via de Comparini, e andrà avanti fino alle 23.30 circa. "Abbiamo pensato - spiega il presidente del comitato rionale, Gianluca Molco - a un qualcosa che potesse coinvolgere tutti, anche per far conoscere il Carnevale 2024 ai turisti". Il programma è fitto: saranno Burlamacco e Ondina ad aprire le danze, poi il via al torneo di Burraco e ai giochi (le Olimpiadi) per i bambini, alla presenza di Capitan Pinuglioro e di tutte le altre maschere rionali, ma non finisce qui. "Con noi ci saranno anche Giovanni Cervelli - conclude Molco -, che allieterà i presenti con la sua eccelsa voce e anche tre campioni versiliesi che hanno partecipato alle Olimpiadi".