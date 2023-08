Le nostre meraviglie dimenticate Scoperto antico affresco deturpato

L’Italia è riconosciuta per avere il patrimonio storico-artistico più ricco al mondo, e proprio per questo milioni di turisti ogni anno scelgono il “Belpaese” come meta delle loro vacanze, estive e non. Che vengano dalla Russia, dall’Inghilterra o dal Giappone poco importa: lo stivale rimane sempre uno dei luoghi più apprezzati del mondo, e uno dei motivi sono le chiese, i battisteri e i monumenti... che non sempre, però, vengono valorizzati a dovere.

Proprio in questi giorni infatti, la massarosese Alberta Puccinelli assieme a un’amica ha scoperto che nella chiesa di San Pantaleone di Pieve a Elici, dietro all’altare, è presente un piccolo affresco che versa in condizioni tutt’altro che positive.

Come ha fatto a scovarlo?

"In realtà l’ha scoperto un’amica che poi mi ha invitato a vederlo coi miei occhi, ed effettivamente era vero. È probabilmente del sedicesimo secolo: sarebbe un peccato lasciare che lo sporco e l’umidità lo rovinino ancora, più di quanto non sia già adesso, fino a farlo a sparire del tutto".

Cosa raffigura?

"La pittura non è più molto definita, quindi non lo so dire precisamente. Fatto sta però che è possibile vedere degli scheletri, vari teschi e una croce, per cui l’interpretazione che gli abbiamo dato è quella di rappresentare la morte. Per quanto in vita si possa essere ricchi e potenti, di fronte al sonno eterno siamo tutti uguali, ossa e cenere che siano. Abbiamo pensato che potesse richiamare a livello allegorico anche la danza da Salomè di cui si parla nel Vangelo di Matteo".

Ha provato a contattare qualcuno a riguardo?

"Ho postato delle foto sul mio profilo Facebook per condividerlo con i miei seguaci, ma sarebbe necessario fare molto di più. L’idea migliore sarebbe contattare il vescovo di Lucca Paolo Giulietti, o addirittura l’archivio storico della città, col fine di ridargli una nuova vita o almeno di riconoscerne l’esistenza. Oppure si potrebbe sentire la Soprintendenza".

Quanto è grande l’affresco?

Considerando che si trova dietro all’altare, che non è molto grande, sarà un metro e mezzo di lunghezza e uno di altezza. Per avvicinarsi, ci si entra a malapena uno alla volta".

M.L.