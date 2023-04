Le mille sfumature dell’isola di Cuba

Innamorarsi non è mica una cosa da tutti i giorni. Eppure L’Avana mi ha sedotto e fatto capitolare come poche volte nella vita, un amore a prima vista, di quelli istintivi e irrazionali che non hanno altra spiegazione dell’istinto. La capitale di Cuba è autentica, schietta, verace. Certo, è anche disordinata, caotica, inquinata dagli scarichi delle numerose Cadillac anni Cinquanta sgangherate a cui manca sempre un pezzo, ma ha una dimensione umana, in cui tutti sono sempre pronti a un gracias e a un sorriso. La prima passeggiata all’Avana l’ho riservata a un Malecón semi deserto nella mattina di capodanno, dove i pescatori non sembravano aver risentito affatto del cambio di calendario intenti come sempre a tirare su qualcosa di commestibile con lo sguardo perso nell’orizzonte.

Dando le spalle al mare, L’Avana è un cantiere aperto senza fine. Nel reticolo di strade da percorrere a piedi occorre andare oltre il primo strato di polvere per accorgersi che in ogni crepa delle facciate è nato un fiore, che dalle finestre senza persiane si affacciano murales. Camminare con la testa all’insù regala meraviglie come palazzi coloniali e paladar in cui mangiare cucina casereccia con tutta la città ai piedi. Nell’immaginario collettivo L’Avana corrisponde alla fotografia del Capitolio nel quartiere di Habana Vieja e di Plaza de la Revolución dove Fidel Castro teneva i suoi comizi e su cui si stagliano le figure più famose della rivoluzione. Ovunque si è abbagliati dai colori vividi delle macchine tirate a lucido uscite da un’altra epoca. All’Avana tutto sembra essersi cristallizzato, accompagnato dall’onnipresente ritmo della rumba, della salsa e del nauseante reggaeton. Le note escono da ogni dove e si sparpagliano nel vento, il canto si propaga oltre i muri delle abitazioni. La vita a L’Avana si svolge per strada, le case sono sempre aperte in un continuum di parole che rimbalzano da dentro a fuori, si parla tra vicini, ci si saluta, si gioca per strada. La giornata si conclude con un daiquiri in mano come Hemingway, in pochi minuti il cielo si colora di tutte le sfumature di rosa e viola possibili con quella rapidità tipica dei tramonti dei tropici. La luce obliqua ammanta ogni cosa di magia.