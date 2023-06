Le “Metamorfosi“ del liceo artistico Stagi chiudono l’anno scolastico

Il talento degli studenti del liceo artistico “Stagi“ da ieri può essere ammirato da tutti, inclusi i turisti. Merito della mostra “Metamorfosi“, inaugurata nella sala del San Leone, a Porta a Lucca, alla presenza anche del sindaco Alberto Giovannetti e del dirigente Germano Cipolletta (nella foto). L’esposizione, aperta fino al 25 giugno (da giovedì a domenica ore 18-21, il sabato 18-23), come da tradizione arriva a chiusura dell’anno scolastico. Protagoniste opere realizzate in cartone, terracotta e gesso, con tecniche quali pittura su legno, incisioni, fino agli studi grafici di bioedilizia e la gioielleria. Inoltre l’assessore allo sport Andrea Cosci, insieme al presidente dell’Atletica Pietrasanta Versilia Matteo Mattei, al direttore tecnico della società Claudia Coslovich e Adolfo Agolini della fonderia Mariani, ha consegnato un attestato agli studenti Allegra Profetti e Samuele Sabatino per aver realizzato il trofeo da consegnare ai vincitori dei campionati nazionali di atletica leggera.