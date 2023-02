"Le Maschere" conquistano il Goldoni di Livorno

VIAREGGIO

"Speriamo di riuscire a portare "Le maschere" questa estate in Cittadella". Ad affermarlo Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale, durante la conferenza stampa pre corso. Il riferimento è all’opera di Mascagni andata in scena venerdì e sabato al teatro Goldoni di Livorno. Dove sul palcoscenico ha preso forma un carro allegorico tipico della tradizione del Carnevale, che ha collaborato nella produzione. "Lo spettacolo è stato bellissimo", ha sottolineato Marcucci. "Un’esperienza che speriamo possa ripetersi", ha affermato Mario Menicagli, direttore generale del teatro livornese riguardo alla collaborazione con la Fondazione Carnevale.

Tra gli ospiti del corso di ieri anche la fondazione "Un Raggio di Luce Onlus", impegnata in Africa, in Italia e nel resto del mondo per dare opportunità ai bambini e alle donne e per migliorare concretamente le loro condizioni di vita. "La collaborazione con il Carnevale di Viareggio è l’occasione per avere una grande visibilità e poter così raccogliere fondi per i nostri progetti", ha detto Paolo Carrara, presidente della Fondazione. Altra ospite la fashion blogger e web influencer Chiara Losch, che ha incontrato grandi e piccini nello spazio Kinder all’interno del circuito. Sempre in tema social, "La maschera ride", canzone ufficiale del Carnevale, ha superato le 100mila visualizzazioni in due settimane.

Alice Gugliantini