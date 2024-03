Le magnifiche 8 della Uisp

VIAREGGIO

Arena Metato (campione in carica), Torcigliano, Croce Verde Discobolo, GO I Passi, Tdl Soccer, Mb Team, Unione Quiesa Orange e Bellariviera, sono queste le ‘magnifiche’ otto che, ai playoff scudetto, si giocheranno il titolo versiliese Uisp per la stagione 2023/2024. Per le altre nove, invece, la stagione andrà avanti con la Coppa Rizzo/Baglini. L’ultima giornata della stagione regolare non aveva un granché da dire, se non stabilire l’ottavo posto, ultimo utile, che alla fine è stato conquistato da un Bellariviera decisamente discontinuo nel corso della prima parte della stagione.

Contro il Piano di Mommio Manu è un 2-1 griffato Baglini-Silva Pedro, con quest’ultimo che arriva a quota 13 centri in stagione. In scioltezza il 2-0 dell’Arena Metato sull’Mb Team. Doppietta per Antonio Di Bianco, sempre più leader della classifica cannonieri con 19 centri. "Per i play off speriamo di mantenere quello di buono che abbiamo fatto fino ad ora e riuscire a fare bene", dice Gianluca Franchi. Tennistico 6-2 del Torcigliano sull’Msa Force Diavolo. Alla doppietta di Gaspari (8 reti) si aggiungono i centri di Chicchi (14 reti), Giannini (8 reti), Dalle Luche e Scavo. Per gli sconfitti siglano Bonuccelli e Mosti. "Arriviamo ai playoff con un filotto di vittorie, speriamo di continuare così e magari arrivare in finale" si augurara Andrea Giannini. Il GO I Passi liquida 3-1 il Terrinca con Maneschi 2 e Mezzapelle. Altro 3-1 è quello della Croce Verde Discobolo sul Bayern Versilia. A referto Cinquini (11 reti), Jaku e Questua. Per gli sconfitti Ceragioli. Tra Nuovo Mondo Fitness e Tdl Soccer. "Adesso ce la giocheremo" assicura Mario Limetti. Al Tdl non bastano Stella e la doppietta di Bitto (18 reti) sul campo del Nuovo Mondo Fitness. Finisce 3-3 e per i locali si tratta del primo punto stagionale. "Saremo la Mina vagante dei playoff" promette Francesco Artigiani. Col 4-0 sul Lube Cucine Viareggio festeggia l’Unione Quiesa Orange. A segno Raffaelli, Francesconi, Ansani e Paoli. "Andremo per divertirci. Sappiamo dell’alto livello delle altre squadre, ma ce la metteremo tutta" commenta Federico Zompa. Infine il 3-0 del Real Nocchi sul Ctz Imballaggi Francè è firmato Pardini-Sartori. Quest’ultimo, con una doppietta, arriva a quota 10 reti. Classifica: Arena Metato 43; Torcigliano 38; Croce Verde Discobolo e GO I Passi 33; Tdl Soccer 28; Mb Team 27; Unione Quiesa Orange 26; Bellariviera 23; Hotel Virginia e Lube Cucine Viareggio 21; Real Nocchi 19; Msa Force Diavolo 14; Bayern Versilia Villa Diletta 13; Ctz Imballaggi Francè, Terrinca e Piano di Mommio Manu 10; Nuovo Mondo Fitness 1.

Sergio Iacopetti