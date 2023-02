Le liste di Del Ghingaro festeggiano l’appalto

Intanto però le liste che appoggiano in consiglio comunale la giunta di Giorgio Del Ghingaero esultano, e festeggiano per l’appalto di restauro e ricostruzione dello Stadio dei Pini che è stato assegnato alla Costigliola Antonio Srl, azienda milanese che realizzerà la consistente opera da 7,7 milioni. A questi lavori attesi ormai da anni, mentre lo stadio resta inagibile e inutilizzabile, si aggiungono altri interventi dper 1,6 milioni non ricompresi nell’appalto, ma già finanziati.

Le liste civiche di maggioranza Lista Blu, Giovani per Viareggio,

Viareggio Democratica, Buonsenso, Progetto per Viareggio e Uniti per Viareggio e Torre del Lago "esprimono soddisfazione e compiacimento per l’esito della gara circa l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento della stadio dei Pini: un atto concreto che getta le basi per l’inizio dei lavori ma anche una notizia che rappresenta un nuovo passo in avanti verso la riqualificazione completa della città. Viareggio è stata per lungo tempo trascurata ma quel che è peggio, piegata agli interessi di questo o di quel partito: maggioranze volatili quanto le promesse fatte e mai mantenute, soldi spesi fino al baratro per progetti che non sono stati mai realizzati".

"Si sente spesso dire – prosegue la nota delle liste civiche – che qualcosa spinge Viareggio a farsi del male: ma non è Viareggio, non sono i viareggini. Sono i personaggi, sempre gli stessi, che per fame di un potere insulso, hanno giocato con la credibilità di Viareggio, con la serietà dei suoi cittadini. Qualcosa di simile sta accadendo per i lavori sul Belvedere Puccini a Torre del Lago: cavilli, punti presi e malcelate amicizie hanno portato ad un’impasse che ci auguriamo possa essere presto superata. L’auspicio è che il Ministero della cultura e chi lo rappresenta stia più in alto di cricche di bottega. Siamo certi, fiduciosi nelle istituzioni e convinti della bontà del progetto, che anche quel nodo verrà presto sciolto".

E dopo le polemiche, la speranza: "I lavori pubblici in programma concorrono alla dignità di Viareggio: la nostra città deve essere un luogo bello, che regali gioia ai turisti ma anche a chi ci vive ogni giorno; lo spettacolo della Terrazza della Repubblica e di piazza Puccini ne è la prova. Lo dobbiamo a questi amministratori, lo dobbiamo ai nostri concittadini, lo dobbiamo a noi stessi".