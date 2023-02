Le licenze dei locali nel mirino della polizia

Musica alta e clienti che danzavano come fossero in discoteca. Da qui un’immediata verifica della licenza da parte degli agenti per scovare eventuali violazioni, anche perché il locale in questione era già finito nella blacklist per episodi analoghi. Quanto avvenuto alcune sere fa in città rientra nel giro di vite che vede impegnato il commissariato di polizia su tutto il territorio comunale. Si tratta di sopralluoghi attuati di propria iniziativa, e non in seguito a denunce o esposti, finalizzati a riscontrare il rispetto delle regole da parte dei gestori. In un caso, come detto, sarebbe emerso il comportamento “recidivo“ di un noto locale, già sanzionato per aver intrattenuto il proprio pubblico come se fosse una discoteca anziché un bar. Nel mirino dei controlli ci sono finiti anche altri esercizi, a cui sta facendo seguito la verifica sulle relative licenze per accertare la loro congruità con ciò che gli agenti hanno trovato durante i sopralluoghi. Si tratta di un’attività investigativa e amministrativa che potrebbe poi sfociare nella richiesta, da inoltrare al prefetto, di ordinanze restrittive sulla falsariga delle operazioni condotte nei mesi estivi nei confronti dei locali protagonisti della movida notturna.

d.m.