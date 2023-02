Le istanze dei cacciatori sbarcano in Regione

Tengono banco le preoccupazioni dei cacciatori relative al nuovo Piano integrato del Parco. Dal canto suo, l’amministrazione massarosese fa sapere si essere "impegnata per far dialogare e confrontare i vari soggetti coinvolti". La scorsa settimana, a Massarosa si sono avuti due incontri in cui si è discusso di possibili scenari ed eventuali problemi. "Siamo in una fase delicata dove è richiesto equilibrio su diversi aspetti ma la disponibilità al dialogo e la grande partecipazione sono segnali importanti – commenta la sindaca Simona Barsotti –; il nostro ruolo è quello di monitorare ed accompagnare questa fase di confronto per ottenere il risultato più soddisfacente per tutti".

Spinge per il dialogo anche il consigliere delegato alla caccia Federico Gilardetti: "Siamo sempre stati a disposizione per favorire il dialogo ed ottenere risultati concreti per coloro che praticano l’attività venatoria sul nostro territorio – commenta –; le associazioni riconoscono il nostro impegno e lo confermiamo su tutti i fronti". Dialogo e confronto sono due risultati confermati durante l’assemblea coi cacciatori di venerdì scorso. L’amministrazione ha ribadito la propria disponibilità ad accompagnare questo percorso a stretto contatto con le associazioni e con tutte le realtà coinvolte. "La partecipazione nelle scelte di tutti i soggetti che gravitano nel parco è importante – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari – siano esse associazioni venatorie, ambientalisti o associazioni del territorio".

La vicenda è approdata anche in Regione, con Vittorio Fantozzi e Diego Petrucci di Fratelli d’Italia che hanno chiesto di ascoltare le associazioni venatorie in Commissione sviluppo economico e rurale: "La cabina di regia delle associazioni venatorie sta monitorando il processo che porterà all’approvazione del nuovo Piano Integrato – commentano –; un piano che dovrà mettere insieme esigenze di conservazione e tutela dell’ambiente e le attività dell’uomo. Le parole d’ordine devono essere trasparenza e condivisione. I cacciatori possono svolgere un ruolo importante nella conservazione dell’ambiente e della biodiversità. L’attività venatoria che si svolge nelle cosiddette aree esterne o contigue, riservata ai residenti e fortemente regolamentata, ci sembra che non possa danneggiare gli equilibri o minacciare questa area protetta. Il Parco è un patrimonio immenso della Toscana – sottolineano Petrucci e Fantozzi – ma non è un museo e vanno tenute insieme e valorizzate tutte le sue componenti".

RedViar