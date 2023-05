Le imprese sono sempre più straniere Sono quelle di edili e commercianti

VERSILIA

L’imprenditoria versiliese è sempre più multiculturale. Sul territorio provinciale, nel 2022 le imprese riconducibili a stranieri hanno sfiorato quota 5mila, l’11,5% del totale: nello specifico, a fine anno erano 4.922, con una crescita di 201 unità rispetto all’anno precedente, pari al 4,3%. La quota più alta, in termini assoluti, si registra nella Piana di Lucca (2.369, il 13,2% del totale), ma pure nel nostro comprensorio, ormai, più di un’impresa su dieci è stata aperta da persone straniere (10,1%, per un totale di 1.995 attività). In Media Valle, addirittura, si sfiora il 15%, mentre la Garfagnana è il fanalino di coda con l’8%. Se le imprese straniere crescono – nell’ultimo decennio sono aumentate del 26% – va rilevato che rispetto alla media toscana, la provincia di Lucca ha ancora tinte decisamente tricolori.

Ma dove investono gli imprenditori stranieri? In Lucchesia, i dati elaborati dalla Camera di Commercio evidenziano come nel 77% si tratti di imprese individuali (2,5% in più), nel 16% società di capitali (una crescita a due cifre, grazie all’attività delle normative sulle Srls), nel 5% di società di persone e nel restante 2% di altre forme giuridiche. Per quanto riguarda la nazionalità, circa tre imprese su quattro sono riferibili a persone provenienti da paesi extra-Ue, mentre una su quattro proviene dall’area comunitaria.

"La crescente presenza di imprese straniere rappresenta un’opportunità di integrazione e sviluppo per il nostro territorio – commenta il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini –; i dati evidenziano che si tratta per lo più di imprese che operano soprattutto nei settori dell’edilizia, che ha maggiormente beneficiato di ampi stimoli fiscali, del commercio e dei servizi. Comparti per i quali l’avvio di una nuova attività per soggetti, come gli stranieri, è più accessibile, in quanto è necessario un investimento iniziale più contenuto rispetto, ad esempio, al manifatturiero. Siamo convinti che la crescente presenza di imprese straniere, anche in considerazione di una fase demografica declinante per il nostro Paese, rappresenti un valore aggiunto per la nostra economia".