Le grandi "signore del vento" Per Perini un ritorno alle origini Presentata la flotta "Genesis"

di Martina Del Chicca

Perini riparte dalle origini; “Genisis“ è la nuova flotta firmata da “The Italian Sea Group“. Operatore globale della nautica di lusso che lo scorso gennaio ha acquisito lo storico marchio di velieri, orgoglio di Viareggio. Con 63 straordinarie “regine del vento“ che solcano i mari – destinate a diventare 67 entro il 2025 – “Perini Navi“ è infatti leader mondiale del settore. Da sempre il sogno per gli appassionati della navigazione autentica, con i suoi ritmi lenti e i silenzi suggestivi. "Così è l’armatore Perini – spiega Giovanni Costantino, Founder & Ceo di Tisg –: non ha solo le possibilità, ma ama profondamente il mare".

Il progetto “Genesis“ nasce con l’obiettivo di creare una linea di velieri caratterizzata dagli elementi iconici del marchio viareggino. E le linee esterne della flotta riflettono due presupposti essenziali: la volontà di reinterpretare in modo contemporaneo l’estetica classica dello “Stile Perini Navi”, celebre per eleganza e raffinata sobrietà, ed esprimere un linguaggio attuale proiettato nel futuro. Per analogia anche gli ambienti interni tendono ad essere ampi, luminosi e fluidi; e un corrimano in pelle blu, come “fil bleu” degli storici scafi, diventa leitmotiv del futuro mondo “Perini“. Tre i modelli della nuova flotta: da 58, 56 e 77 metri.

Il Falcon Rig, con due alberi elettro idraulici, sarà la nave ammiraglia. Il nuovo sailing yacht sarà la prima piattaforma ad avere una vera e propria spa-beach club con terrazze abbattibili e collegate con la spiaggetta di poppa. Il 56 metri, il veliero più rappresentativo dell’identità Perini, sarà invece rivisitato grazie alla collaborazione con Malcom McKeon Yacht Design che, con forte orientamento alle performance di navigazione, sviluppa la piattaforma navale ed il sistema velico, oltre a contribuire allo styling degli esterni. Il 48 metri, infine, viene proposto in due versioni; il Regatta e il Cruise.

"Ad un anno dall’acquisizione– aggiunge Costantino –, Perini rappresenta il 12% del fatturato del gruppo. Sono quattro i velieri già in fase di realizzazione e che saranno consegnati tra il 2023 e il 2025. La nuova flotta è già all’attenzione dei broker del settore, e contiamo di avere due vendite entro l’anno". Oltre ai 63 dipendenti storici, operativi tra Viareggio Spezia e Carrara, per dare corpo al progetto “Perini“ "Sono state inserite 65 nuove risorse. Negli accordi di acquisizione erano previste 35 assunzioni in tre anni. Siamo al doppio in nemmeno un anno. Siamo soddisfatti dei risultati e – conclude il Founder di Tisg – ritengo che il progetto Perini stia andando a gonfie vele. E possa navigare in acque sicure per i prossimi lunghissimi anni".