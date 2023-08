Le Follie di Ferragosto Tra antiquariato, burattini e mostra della Lambretta

Dal 10 al 15 agosto torna ‘Camaiore d’Altri Tempi’, la fiera antiquaria che rappresenta le ferie, la tradizione e il centro storico. più tradizionale dell’estate. Una storica mostra-mercato promozionale dedicata al mondo “di una volta” e al tempo che fu, che rivivrà nelle piazze e nel cuore cittadino: niente ninnoli o chincaglierie, ma solo oggetti scelti e di qualità. Ben 70 banchi, anche tra modernariato e vintage, giochi e il ritorno dei burattini del Fratelli Ferraiolo senza mancare alla classica tombola di Santa Maria. La fiera promozionale si dislocherà in Piazza Diaz, Piazza San Bernardino, Piazza Romboni e Piazza XXIX Maggio: quest’ultima ospiterà anche l’Area Spettacolo, con eventi musicali e di intrattenimento con un palco e una platea di sedute. Esposizione di motoveicoli d’epoca costelleranno le vie via XX Settembre e Vittorio Emanuele oltre che il Teatro dell’Olivo. In più qui si terra’ una mostra statica sulla mitica Lambretta. Si parte il 10 agosto con la Roxy Bar Band e il tributo a Vasco con la voce di Stefano Ricci fino al tributo a Mina, ai Pink Floyd, il concerto della nostra Filarmonica il 14 sera e il 15 la tombola e danze e balli. Soddisfatti l’assessore Andrea Favilla ed il delegato Nicola Rombi, la Misericordia di Camaiore e tutti gli enti che collaborano. Il costo dell’evento e’ di 25mila euro.

Isabella Piaceri