Le ferite dell’incendio I versanti arsi dal rogo tornano in sicurezza "Ma serve attenzione"

di Daniele Mannocchi

Dieci mesi fa, eravamo tutti col fiato sospeso a seguire le fiamme che lambivano le colline camaioresi. Il maxi rogo ha lasciato profonde ferite sul territorio, e alle prime pioggie importanti, a novembre, un torrente di fango si è riversato su Bozzano. Oggi, il tema della sicurezza del reticolo idrogeologico è tornato in primo piano. Qual è lo stato di salute delle aree colpite dall’incendio? L’assessore alla protezione civile del comune di Massarosa Fabio Zinzio, che ha seguito le operazioni di messa in sicurezza, assicura che "siamo a posto al 90 per cento".

Zinzio, a che punto siamo?

"Gli interventi programmati dal Consorzio di Bonifica sono terminati, compresa la realizzazione di briglie per trattenere i residui che vengono già a valle nella zona della Polla del Morto".

E per quanto riguarda fiumi, rii e canali?

"Il reticolo al momento è in sicurezza. Ora è partita la programmazione ’standard’ del taglio dell’erba. E nei giorni scorsi ho avuto un contatto col Consorzio di Bonifica: hanno recuperato altre risorse per ulteriori interventi di manutenzione ordinaria. In questo modo avremo la possibilità di mettere in campo operazioni più strutturate, in particolare sui versanti colpiti dall’incendio dello scorso luglio, sia per quanto riguarda il territorio di Massarosa, sia per quello camaiorese".

Prevenire è meglio che curare...

"Per questo stanno andando avanti gli interventi di salvaguardia. È rimasta a lavorare l’Unione dei Comuni della Mediavalle, con sei operai che quotidianamente si occupano di portare avanti le ultime tranche di lavori nelle zone collinari. Inoltre, è stata individuata una pista forestale che collega il colle di Loglia a Bozzano, fino alla panoramica tra Montigiano e Fibbialla: si tratta di una strada importante per il passaggio dei mezzi di soccorso. È già stata parzialmente ripristinata con il taglio delle piante; mancano circa 600 metri che devono essere sistemati a livello del piano stradale. Una volta terminato, la viabilità verrà riaperta con i mezzi di soccorso antincendio. Lo scorso anno ci ha insegnato che più strade percorribili ci sono per i mezzi di soccorso e antincendio, e meglio è. Infine, stiamo valutando la possibilità di installare un idrante antincendio a Montigiano".

Ritiene che questi interventi siano sufficienti?

"Quel che è stato fatto ha dato risultati positivi anche in occasioni di piogge abbondanti che avrebbero causato disagi. Ma è ovvio che bisogna mantenere alta la guardia; il terreno in certe zone è compromesso, ma la natura sta facendo il suo corso: la vegetazione torna a crescere e trattiene l’acqua nel terreno. La situazione è sotto controllo al 90 per cento e possiamo guardare al futuro con cauto ottimismo".

In caso di necessità, è importante anche la tempestività nell’avvisare i cittadini.

"Con l’ufficio di Protezione Civile, stiamo predispondendo tutti gli atti per completare la riattivazione dl servizio Alert System. Grazie al sostegno del Lions Club di Massarosa, che ha donato al Comune 3mila euro, aggiorneremo i database e potremo informare in presa diretta tutti gli utenti in caso di necessità".