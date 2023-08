Le falle nell’organico Allarme dalla Cgil "Il personale assente non viene sostituito"

di Daniele Mannocchi

"Il personale non basta". L’sos arriva dalla responsabile della Slc-Cgil Poste per la provincia di Lucca Michela Benedetti.

Benedetti, le risulta che la posta possa non arrivare perché il postino è malato o in infortunio?

"Nel 2016 abbiamo sottoscritto degli accordi con l’azienda che prevedono un’adeguata scorta di personale per far fronte alle necessità. Ma le Poste continuano a non rispettarli e quindi l’organico non è mai sufficiente. A Viareggio, poi, abbiamo avuto diversi infortuni sul lavoro".

Questo cosa comporta?

"Non è detto che il personale assente venga sostituito e quindi la zona può rimanere scoperta. Per questo, non c’è la certezza che la posta arrivi".

È un problema circoscritto a Viareggio?

"No. Riguarda tutta l’area della Versilia e più in generale l’intera provincia. E quello relativo ai recapiti è il problema minore".

Cioè?

"Il problema della carenza di personale non riguarda solo la posta, ma anche e soprattutto la sportelleria. Per il settore dei recapiti e della logistica abbiamo gli accordi firmati, e dunque impegni sottoscritti dall’azienda per assumere personale. Patti che abbiamo firmato, anche a fronte dei tagli prospettati dall’azienda, col fine di tutelare il lavoro. Il fatto è che le sostituzioni non vengono garantite adeguatamente e quindi siamo strutturalmente in carenza di personale, su tutta la Versilia. In sportelleria, dicevo, va anche peggio di così, perché di accordi di questo tipo non ne abbiamo. E quindi siamo scoperti".

Come mai?

"L’azienda non ha mai voluto impegnarsi con sostituzioni adeguate del personale che manca. Inoltre abbiamo avuto dei pensionamenti, e le posizioni rimaste vacanti non sono state ricoperte".

Come si fa a mandare avanti gli uffici in una situazione del genere?

"Per far godere le ferie al personale, certi uffici vengono chiusi direttamente. A rimetterci è la clientela: manca il rispetto per chi usufruisce dei nostri servizi. Sulle porte di altri uffici è stato affisso il cartello ’chiuso per emergenza Covìd’: al tempo, diversi sportelli furono effettivamente chiusi per l’emergenza sanitaria. Ma nel frattempo non sono più stati riaperti".

Non c’è un piano di assunzioni per coprire le ferie?

"Gli innesti temporanei sono pochi e soltanto nel settore del recapito. Per quanto riguarda il personale della sportelleria, viene sostituito soltanto da personale che viene da altri uffici. Addirittura, abbiamo persone che non hanno una sede fissa, ma vengono spostate per tappare i buchi".

I clienti come reagiscono a questa situazione?

"Quando non viene garantito il servizio, il rischio è che la responsabilità venga attribuita ai lavoratori. Nei giorni scorsi, gli operatori di Vittoria Apuana hanno ricevuto offese pesanti, sono stati trattati malissimo perché l’Atm non funziona: cattura le carte del cliente non eroga il contante. Ma è un problema di cui non sono responsabili gli operatori".