Le ex elementari non esistono più. A Tonfano è partita la demolizione

Là dove per oltre mezzo secolo hanno varcato la soglia generazioni di grembiulini azzurri e rosa, oggi restano solo ruspe e macerie. Quella di ieri è stata, nel suo piccolo, una giornata storica per la comunità di Tonfano, che ha assistito con non poca malinconia alla partenza della demolizione delle ex scuole elementari “Bibolotti“, lato via Catalani, primo mattone che porterà alla nascita del futuro polo scolastico di Tonfano. I lavori andranno avanti per 4-5 giorni, con interruzione per le festività di Ognissanti. Conclusa la demolizione dell’edificio, di cui verrà conservato il portale in marmo come traccia della memoria, il Comune aggiornerà di volta in volta la comunità scolastica per le fasi successive.

L’obiettivo prescritto dal Pnrr, da cui il Comune ha ottenuto un finanziamento di oltre 6 milioni di euro, è di terminare l’intervento nel marzo 2026, in modo da inaugurare il plesso per l’anno scolastico 2026-2027 unendo le già esistenti elementari “Bibolotti“ e medie “Santini“ più le elementari “Mancini“ della Quadrellara. "Abbiamo iniziato subito a monitorare, con strumenti e riscontro diretto dall’interno, i livelli di rumorosità e la dispersione di polveri percepiti nella parte più vicina alle aule – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci, ieri presente fin dal primo mattino – per garantire che l’attività didattica si svolga nella tranquillità necessaria e per ricalibrare velocemente le modalità di lavorazione qualora ne emergesse la necessità. Inoltre già in questa fase si procede alla separazione dei materiali di risulta per consentire uno smaltimento più rapido".

Nel frattempo scoppia però un caso sollevato dalla minoranza: l’incongruenza tra l’intervento e gli strumenti urbanistici. È il gruppo consiliare “Insieme per Pietrasanta a sostenere che, in sede di piano operativo, la classe di valore in cui è inserito l’edificio delle “Bibolotti“ consente solo la demolizione e non l’aumento dei volumi: "A fronte di questo pasticcio ci dicano quale soluzione hanno trovato. Il progetto del polo risale al 2017 ma il piano operativo ha subìto dei cambiamenti radicali. Per fortuna ha prevalso il buon senso e l’iter andrà avanti. Per correttezza e trasparenza dicano però su quale fondamento normativo è possibile effettuare questa costruzione". Domanda a cui Marcucci risponde con un’altra domanda: "Secondo loro un progetto Pnrr non ha i requisiti? Dispiace che si debba sempre trovare il cavillo. Di fronte a una scuola più moderna, efficiente, sicura e all’avanguardia si dovrebbe andare uniti".