Le esigenze degli under 14: "Marciapiedi più larghi, colorati e meglio arredati con panchine e luci"

VIAREGGIO

Dal Principe al molo e viceversa, su e giù. Così, per intere giornate. Le famose “vasche“ della domenica in Passeggiata, nonostante gli anni, i cambi generazionali e tutto ciò che comportano, non sembrano essere passate di moda. Perché il lungomare, infatti, tra i giovanissimi, compresi nella fascia under 14 dei questionari proposti dall’amministrazione comunale, rimane il luogo preferito per trascorrere il tempo libero, con una percentuale che tocca l’87,88%, che ha indicato di prediligere gli spazi viareggini alle gite fuori porta.

Sono i ragazzi che, doposcuola, si ritrovano a casa degli amici o nei parchi vicino casa, così come, checchè se ne dica, facevano i genitori alla loro età. Durante la settimana, infatti, il 48,89% degli intervistati trascorre il proprio tempo libero principalmente a casa, propria o degli amici, ma un’altrettanta parte significativa lo passa all’esterno, il 10,2% nelle zone in cui abitano o, comunque, con il 24,49%, nel territorio comunale.

È poi nel fine settimana che, appunto, animano e affollano le strade della città, con una percentuale del 41,41% che tende ad uscire. Dal mercato alla passeggiata, dalla spiaggia e dal mare, quando la stagione estiva dà i primi segnali di caldo e la possibilità di ritrovarsi, armati di asciugamani, crema solare e pallone da calcio, all’ombra degli ombrelloni o sulla riva del litorale, al fresco delle Pinete, di Ponente e Levante. Ma non solo. Tra gli spazi e le aree privilegiate per incontri, giochi e attività sportive, spiccano i parchi, i giardini pubblici, gli oratori e i centri sportivi, frequentemente menzionate, e frequentate, dai più giovani.

Ma Viareggio, per questi giovani, cos’è? Cosa rappresenta, la città, per i più piccoli? Per chi, con l’innocenza che caratterizza quell’età, guarda al mondo e a ciò che lo circonda? Che osserva quei dettagli, spesso da altri inosservati, che acquistano un valore e un significato diverso, spesso speciale, per chi, quel mondo, ha ancora tutto da scoprirlo? Cosa riflettono, i loro occhi?

La libertà entusiasta di un febbraio carnevalesco, colorato, fantastico e musicale, unito al blu delle onde del mare, alla salsedine sulla pelle, e alla stessa libertà e tranquillità che questi spazi, ampi e variegati della natura, che si estendono dalla spiaggia alla montagna, offrono.

Ed è proprio su questi spazi che gli under 14, per la maggior parte, poggiano le loro richieste ed esigenze principali. È una necessità di muoversi liberamente, di fare sport, di esprimere le proprie idee e le proprie energie. A partire proprio dall’ambiente che li circonda, e da zone urbane che, sperano, diventino più accessibili, ospitali e accoglienti.

I reclami più ricorrenti riguardano infatti gli spazi adibiti agli spostamenti, al passaggio e al trasporto dei cittadini, tutti.

Sono marciapiedi e piste ciclabili "più larghi, più colorati e meglio arredati, con luci e panchine", la necessità primaria dei più piccoli. A dimostrazione che, forse, a dispetto di quel che si dice, proprio quei più piccoli riescono a vedere, oltre lo schermo illuminato degli smarphone e dei trend dei social network, un qualcosa in più.

Gaia Parrini