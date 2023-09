Le eroine di Puccini Uno show da applausi

Grande successo al per l’evento Le eroine pucciniane ospitato al teatro all’aperto di Torre del Lago sabato sera. La serata a ingresso gratuito è stata organizzata – nell’ambito delle celebrazioni Pucciniane in vista del Centenario della morte del Maestro – dal comitato promotore guidato da Alberto veronesi. Sono state circa 2500 persone che hanno affollato il teatro che si affaccia sul lago di Massaciuccoli che fu fone d’ispirazione per Puccini.

La sala del gran Teatro piena, un Giancarlo Giannini in piena forma, un quintetto vocale di rara perfezione e assortimento, composto da Martina Serafin, Afag Abbasova, Clarissa Costanzo, Khatia Jikidze, Sara Rossini, un direttore eccellente, Michele Gamba, alla guida della Orchestra Nazionale romena Opera Craiova, di 75 elementi pronta e ricettiva, giunta puntuale per prove e concerto nonostante il caos aereo, cancellazioni dei voli e concerti saltati in tutta Europa (vedi Orchestra della Scala saltato nella stessa serata a Bruxelles).

"In un giorno segnato dalla tragedia delle immagini strazianti provenienti dal Marocco, alle cui istituzioni il Comitato Promotore pucciniano rivolge i sensi della più grande solidarietà – ha detto Alberto Veronesi – , sono tuttavia particolarmente felice dell’esito della serata ‘Le eroine pucciniane’ cui hanno partecipato entusiasti e plaudenti almeno 2500 spettatori, giunti a Teatro nonostante qualcuno avesse diffuso la voce che il concerto fosse stato cancellato, forse per le notizie terribili provenienti dal Marocco. Il colpo d’occhio sulla platea di questo Teatro è sempre bellissimo. Simpatico anche il bis fuori programma del maestro Giannini che ha recitato un breve testo de “Il seduttore” di Diego Fabbri", ha detto il direttore d’orchestra.

Che poi ha aggiunto: "L’Amministrazione di Viareggio, che ho tenuto a ringraziare nelle poche parole precedenti il concerto, era presente con il cuore, anche se non fisicamente, a questo importante concerto celebrativo, unico concerto finora che sia stato in grado di offrire una panoramica istantanea su tutta la vita e tutta la produzione lirica del Maestro, con estratti da tutte le opere pucciniane: Le Villi, Edgar, Manon, La bohème, Tosca, Butterfly, Fanciulla, rondine, Trittico, Turandot".