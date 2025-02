Le elezioni di FdI. Staccioli è presidente

Marina Staccioli è la nuova presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Forte dei Marmi. La sfida infiammata con Davide Belli si è risolta con 58 voti a 44 a vantaggio della prima, al termine delle votazioni che si sono tenute ieri al congresso comunale all’hotel 1908. La Staccioli nel suo intervento introduttivo ha presentato gli elementi della sua "squadra competente e responsabile" e cioè Graziella Polacci, Ermindo Tucci, Domenico Monteforte e Paola Battisti. "Ho sempre lavorato per il territorio – ha detto – e fatto passi indietro quando è stato necessario, a livello nazionale, regionale e provinciale: l’ho fatto anche a favore di Graziella Polacci alle ultima comunali visto che era il vice sindaco uscente ed era inutile mettersi in competizione e spaccare il partito. Quando recentemente mi è stato chiesto di candidarmi alla guida del gruppo di Forte dei Marmi ci ho pensato 24 ore perchè è un impegno di volontariato come ho fatto in questi anni. Però amo questo paese e credo in un futuro di grandi prospettive e spero di costruire una squadra competente e che non pensa a quello che puo dare il partito ma che opera per servire il partito. Il programma partirà dall’ascolto della gente e delle associazioni di categoria". Nei giorni scorsi le elezioni del nuovo presidente sono state accompagnate da colpi di scena e malumori, alla ricerca di una candidatura unica: alla fine la sfida a due è stata inevitabile e a spuntarla è stato il personaggio che sicuramente godeva maggiormente del supporto dell’amministrazione comunale.

Fra.Na.