Le difficoltà cominciano nel 2008 Colpite edilizia, nautica, arredamento

Dopo il crack di Lehman Brothes (15 settembre 2008) molti settori economici sono entrati in una crisi che è durata molti anni (edilizia, nautica, arredamento ecc) e le aziende non sono riuscite a pagare scoperti di conto, finanziamenti e mutui che erano stati concessi dalle banche a pioggia e senza alcuna prudenza. Si è accumulata pertanto una quantità enorme di crediti “non performanti” cioè che i debitori non erano più in gradi di pagare: centinaia di miliardi di euro. Al dicembre 2017 Bankitalia quantifica la dimensione del fenomeno: "i crediti deteriorati delle banche italiane ammontavano a 349 miliardi di euro al lordo delle svalutazioni già contabilizzate. Di questi, 215 erano relativi a debitori insolventi. Le sofferenze fanno capo per circa tre quarti alle imprese, per il resto alle famiglie". Oggi l’entità delle sofferenze non è molto diverso perchè a fronte delle riscossioni le banche continuano a rilevare nuove sofferenze. Lo Stato, per agevolare la cessione di crediti ed evitare di violare il divieto di aiuti di stato che la Ue sanzionerebbe, ha predisposto un meccanismo complesso che “assicura” i crediti che le società cessionarie acquistano. In sostanza, a certe condizioni, lo Stato viene in soccorso alle banche e paga alle società cessionarie la percentuale di redditi che non riescono a riscuotere.