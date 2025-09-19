Le cure per i bambini. Protocolli di sicurezza e tecniche innovative

Quali strategie per la sicurezza nelle cure dei bambini? L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha celebrato la Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti 2025, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con un seminario sulla sicurezza delle cure per i bambini nell’auditorium dell’ospedale Versilia. Un evento per promuovere gli impegni per la sicurezza delle cure rivolte a bambine e bambini, riconoscendone le peculiarità; approfondire le evidenze scientifiche sui rischi specifici e sulle buone pratiche in ambito ostetrico e pediatrico; condividere le esperienze di successo nell’applicazione di tali buone pratiche all’interno dell’Azienda. All’iniziativa hanno partecipato circa 100 tra medici, psicologi, ostetriche e infermieri, oltre che a direttori e coordinatori dei Consultori, dei Punti nascita e delle Pediatrie. La giornata ha preso il via con l’introduzione del direttore sanitario aziendale Giacomo Corsini, della direttrice di presidio Grazia Luchini e di Maria Lina Cosimi, presidente del Comitato di partecipazione dell’Azienda sanitaria. Particolare attenzione è stata rivolta al percorso nascita, con la relazione di Edoardo Corsi Decenti, ricercatore all’Istituto Superiore di Sanità, che ha illustrato i rischi e gli elementi di sicurezza: secondo il Sistema Nazionale di Sorveglianza, la Toscana è la regione italiana dove partorire è più sicuro, con una mortalità materna di 3,6 casi su 100mila nascite, rispetto a una media nazionale dell’8,4. La gestione delle emergenze ostetriche è stata la tematica affrontata dal direttore d’area ginecologica Roberto Marrai, con un’enfasi particolare sul lavoro in équipe e l’allenamento continuo, mentre il direttore d’area pediatrica Graziano Memmini ha illustrato le “buone pratiche” già in atto per i pazienti pediatrici, che includono protocolli standardizzati, l’uso di check-list, la formazione continua del personale con l’integrazione di elementi di sicurezza nella cartella clinica elettronica.