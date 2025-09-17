Le contrade sono già pronte. Presentati i bozzetti dei carri

Alcuni disegnati a mano, altri con l’intelligenza artificiale. Con messaggi rivolti chi alla pace, chi alla natura, chi a personaggi da ricordare. Le dieci contrade del "Carnevale di Pietrasanta" hanno presentato i bozzetti di carri e mascherate in vista dei tre corsi dell’edizione 2026, avviata dieci giorni fa con l’elezione di miss Carnevale Harissa Gabriella Favret (Pontestrada). La kermesse entrerà poi nel vivo a gennaio con lo Sprocco dal 29 gennaio al 1° febbraio e con i corsi in agenda l’8, 15 e 22 febbraio (con eventuale recupero il 1° marzo). Ecco, allora, in anteprima, i temi scelti, rigorosamente in ordine alfabetico.

Africa-Macelli. I gialloblù, vincitori nel 2025 per la mascherata, presentano "Il paese dei balocchi" come inno al divertimento.

Antichi Feudi. "A piccoli sorsi" è un invito a fermarsi e assaporare la vita, diventata frenetica.

Brancagliana. Con "Per aspera ad astra" i rossoblù, vittoriosi nel 2025 per i carri, concludono la trilogia Terra, Mare e Aria, tra uomini e case volanti.

Collina. "Volare" omaggia la musica e il tema della pace, tra pappagalli colorati, la colomba bianca e un ragazzo che rievoca la statua di Domenico Modugno a Polignano a Mare.

Il Tiglio-La Beca. "Vita da cani", con il cane in poltrona e l’uomo che dorme in terra, ironizza su come i "pelosetti" tra vizi e coccole abbiano ha preso il sopravvento.

Lanterna. "Carnevale, linfa vitale" è un atto d’amore allo spirito carnevalesco che "ci fa vivere tutto l’anno".

Marina. "Nella casa dei nonni i brutti pensieri volano via" vede i gialloneri esaltare l’adorata e preziosa figura dei nonni e delle nonne.

Pollino-Traversagna. "Animali in gabbia" è un desiderio di libertà per gli animali e un monito sulla specie che davvero vive in gabbia: quella umana.

Pontestrada. "Alleniamoci alla pace" è un messaggio quanto mai attuale, con i cannoni che sparano bolle colorate e corianroli al posto dei proiettili.

Strettoia. Con "StrettoRubik" i neroverdi rendono omaggio all’inventore del celebre cubo, che si muoverà sul carro.

Daniele Masseglia