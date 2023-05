Le conseguenze sul nostro territorio "Sono a rischio le riserve idriche"

VERSILIA

Uno sguardo anche alla situazione dello scorso anno. Il livello raggiunto nel 2022 è stato pari a -57 centimetri ed è durato per ben due mesi, settembre e ottobre. Tale livello negli anni recenti, è stato toccato solo nel 2017 e comunque per un periodo più breve. Per dare un’idea dell’andamento nel corso degli ultimi anni, nel 2021 il minimo livello è stato -42 cm, nel 2020 -19 cm, nel 2019 -6 cm e nel 2018 -35 cm. Il 2022 è stato un anno estremo per il clima in Toscana certificato da un studio condotto dal Consorzio Lamma, insieme al CNR, che ha analizzato i valori climatici raffrontandoli su un periodo lungo quasi 70 anni. I risultati, allarmanti, hanno certificato la pesante siccità che ha afflitto anche la Versilia, zona storicamente ricca d’acqua che si è ritrovata a dover fronteggiare un forte deficit idrico.

Il lago di Massaciuccoli non ha fatto eccezione ad una situazione drammatica, largamente diffusa, in cui i livelli dei corsi d’acqua e anche del lago, hanno raggiunto i minimi storici a causa dell’effetto combinato e prolungato della mancanza di precipitazioni e dell’aumento delle temperature, situazione che ha intaccato fortemente anche le riserve idriche delle falde sotterranee.