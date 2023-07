Le commoventi parole della mamma "Leo, farai grandi cose per noi" Poi il volo dei palloncini bianchi

Il palloncino, rosso, recita "Leo vive". I bimbi con le tute sportive, in giallo, hanno il volto solcato da una sofferenza che chiama abbracci e carezze. L’umore, nero, incombe a ricordare che tutto, proprio tutto, può essere portato via in un momento. Anche un ragazzo di 21 anni.

Ieri, la chiesa di Santa Rita si è riempita per l’ultimo abbraccio a Leonardo Brown, il giovane rimasto coinvolto in un tragico incidente la mattina del 4 luglio e spirato una settimana dopo a Cisanello. Tra le facce meste, si riconoscono quelle degli amici, rigate di lacrime, che fanno capannello attorno ai familiari per trasmettere un briciolo di conforto. Alla nonna, al padre del suo fratellino. E soprattutto a mamma Manuela. Dalle panche, durante tutta la funzione, qualcuno si stacca, incurante degli sguardi, per andare ad abbracciarla. E lei, forte e fiera, restituisce ogni oncia di calore. Quando gli amici di una vita di Leo salgono sul pulpito per recitare i loro messaggi d’affetto, o per intonare quella canzone speciale, e le loro voci si rompono per l’emozione, è mamma Manuela a stringergli la spalla con la sua mano protettiva; è lei ad abbracciarli quando, sfiniti e in lacrime, finiscono di leggere.

L’aria grave, solenne e straziante dell’ultimo saluto a un ragazzo di vent’anni, con quei messaggi declamati a cuore aperto si fa rito collettivo. C’è la mamma di uno dei ‘suoi’ bimbi, quelli che allenava a Lido di Camaiore, che ricorda "Mister Brown, sempre disponibile". E se a volte lo facevano arrabbiare, pazienza: "Sarai la stella più luminosa. Ora insegna agli angeli a parare". Le poesie e i messaggi si alternano ai ricordi degli amici, che gli rendono la più grande dimostrazione d’affetto possibile prendendolo in giro per i suoi tic, come "la mania di tirarti su le maniche, anche quando erano corte, per far vedere quanto sei grosso". L’ultima a salire sul pulpito è la mamma: lo fa per ringraziare chi le è stato vicino, chi ha badato al suo figlio più piccolo, i medici e gli infermieri. Con una preghiera alle istituzioni: "Chi ha soccorso Emma e Leonardo lo ha fatto con il cuore, ma non è sufficiente. Date loro gli strumenti perché possano fare al meglio il loro lavoro".

È il momento di andare, per Leo. I palloncini bianchi, tenuti in mano dalla mamma e dagli amici, prendono il volo. Tutti tranne uno, che resta stretto nella mano del suo fratellino. Gli dicono di lasciarlo andare, ma lui non lo fa. Non capisce. O forse, glielo dice il cuore.