Le chiese, gli oratori, l’Rsa. La visita dell’arcivescovo

Con una concelebrazione eucaristica nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, questa sera alle 21, prenderà il via la seconda tappa della Visita pastorale. Il programma prevede appuntamenti fino a domenica 17 dicembre, quando la messa conclusiva sarà celebrata nella chiesa della Resurrezione al Varignano.

Dopo la celebrazione eucaristica di apertura, domani mattina l’arcivescovo Giulietti parteciperà (dalle 9.30 alle 11.30) alla messa nell chiesa della Santissima Annunziata, dov’è previsto anche un incontro con i presbiteri e la comunità religiosa Apostole del Sacro cuore di Gesù a cui seguirà un pranzo con la comunità religiosa. Dalle 16 alle 19 visita nella Casa di riposo Sacro Cuore e cena con gli ospiti. Infine dalle 21 alle 23 nella parrocchia di S. Andrea incontro con il Consiglio pastorale della Chiesa nella città di Viareggio. Sabato (dalle 10 alle 12.30) udienze private nella parrocchia S. Maria Assunta e poi il pranzo con il clero. Qui, dalle 16 alle 18 l’arcivesco incontrerà i consigli direttivi degli oratori di Viareggio, mentre dalle 18 alle 19.30 è in programma la celebrazione della confermazione. Domenica, dalle 11 alle 12.30, nella parrocchia di Don Bosco celebrazione della confermazione, mentre dalle 18 alle 23 nella parrocchia Natività Beata Vergine Maria verrà celebrata la Giornata mondiale della Gioventù.

La Visita pastorale di Monsignor Giulietti non si fermerà alla sola conoscenza della realtà esistente, ma andrà verso progetti e cambiamenti difficilmente attuabili senza la chiarezza di un quadro d’insieme. Nel percorso di riforma avviata dal Sinodo diocesano degli anni ‘90, attraverso la Visita l’arcivescovo individuerà il grado di integrazione pastorale nelle singole comunità parrocchiali, anche in vista di una migliore distribuzione del clero e di un diverso assetto degli enti ecclesiastici. Promuoverà soprattutto la scelta missionaria, che apra le comunità al territorio rifuggendo le tentazioni conservative. Sarà occasione di un confronto sull’agire collegiale del clero e sulla corresponsabilità dei laici, per una Chiesa davvero sinodale. Affronterà anche il tema della gestione del patrimonio, anche per avviare una prassi amministrativa più affidata ai laici.

