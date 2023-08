Le ’chicche’ della cucina cult Ricette semplici e raffinate

Nuovo appuntamento culinario a Villa Bertelli dove oggi alle 18 nel Giardino dei Lecci Maria Sole Ambrosi de Vinelli presenta il suo libro Le chicche della Sole, una piacevole e vivace escursione nel mondo della cucina semplice, dove, tuttavia non manca mai un tocco di classe. Ricette per ogni occasione con una cucina semplice, ma raffinata. Presenta il libro Domenico Savini, docente di storia delle grandi famiglie. Ingresso libero.

Alle 21.30 nella Sala Ferrario raffinato omaggio a Gaetano Donizetti con l’esibizione del Duo Insolito 8cento con Rosaria Dina Rizzo e Angelo De Magistris che si esibiscono nel concerto Gaetano Donizzetti: Opere per violino e pianoforte. Rosaria Dina Rizzo pianista e concertista ha insegnato “Musica da Camera“ nei conservatori di Ferrara e Campobasso; Angelo De Magistris è violinista e concertista. Il programma prevede: G.Donizetti Sonata Maestoso- Allegro; G.Donizetti Variazioni in si bem Maggiore e in fa bem. Maggiore e G.Donizetti Scherzo. Ingresso libero.