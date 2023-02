Le ceneri di Francesco disperse nel ’suo’ mare Commozione al pontile

A settembre il suo cuore si era fermato per sempre in seguito a una malattia, lasciando la comunità orfana di un personaggio molto amato e con la passione per il mare. Quel mare in cui aveva espresso la volontà di riposare, ma non in un giorno qualsiasi bensì per il suo compleanno. E così, a cinque mesi dalla scomparsa, i familiari di Francesco Puccinelli (nella foto), classe ’47, hanno assecondato questo desiderio. La toccante cerimonia si è svolta ieri mattina al pontile di Tonfano, con la barca partita dal porto di Viareggio, dove Puccinelli con la moglie Mariapia aveva gestito un chiosco di fiori al Marco Polo per poi trasferirsi a Tonfano per vivere e lavorare. Organizzata dal club “Amici del pontile“, di cui era stato socio fondatore, e dal gruppo GoVersilia, l’iniziativa ha visto Mariapia e il figlio Matteo portare le ceneri di Francesco in prossimità del pontile, dove Gabriele Tizzani Bergamini (GoVersilia) ha letto l’ultimo saluto, seguito dal lancio di fiori da parte dei partecipanti, alla presenza dell’assessore Andrea Cosci (più la vicinanza dell’assessore Tatiana Gliori). Poi la barca ha preso il largo: superato il mezzo miglio dalla costa sono state versate le ceneri in mare.

d.m.