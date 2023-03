Le case dell’Erp a pezzi Finestre coperte con panni "E nessuno interviene"

PIANO DI MOMMIO

Infissi fatiscenti e finestre coperte con dei panni per tappare la dispersione di calore. Accade a Piano di Mommio, in un alloggio di proprietà dell’Erp. La situazione si protrae da anni eppure, nonostante i solleciti, gli infissi non vengono cambiati. "Abito lì con mia mamma dal 2012 – racconta il protagonista della vicenda –; da anni ormai gli infissi sono deteriorati dal tempo e dagli agenti atmosferici. Vivo facendo lavori saltuari e quindi non posso permettermi di pagare un falegname. Nei primi mesi del 2020, ho fatto richiesta all’Erp per la sostituzione degli infissi e poco prima della pandemia un geometra ha effettuato un sopralluogo, prendendo le misure delle finestre e facendo alcune foto".

Poi, più nulla. "In tre anni ho effettuato più volte comunicaziooni, sia telefonicamente che per posta elettronica – continua l’inquilino –; l’ultimo sollecito è del settembre 2022. Ora ci troviamo con gli infissi fatiscenti, quindi c’è una forte dispersione di calore e un consumo elevato dei costi per il riscaldamento che fatico a sostenere. Usiamo panni per coprire le finestre, macosì si limita solo in piccola parte il problema. Pochi giorni fa ho mandato un’altra mail all’Erp, allegando alcune foto e rinnovando la mia richiesta per un intervento urgente. Spero – conclude – che il mio problema venga risolto il prima possibile".

RedViar