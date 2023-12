Le campane dell’antica pieve torneranno a suonare. Partito il restauro dei meccanismi ormai obsoleti

Dopo il sopralluogo tecnico col responsabile della ditta Trebino, incaricata per la riparazione e sostituzione dei componenti del campanile della chiesa Santa Maria Assunta, sono iniziati i lavori all’antico campanile del capoluogo. L’intervento consiste nella rimozione e sostituzione dei motori con altri più grossi e frenanti, oltre che della sostituzione dell’ingranaggio principale (all’epoca fu montato un ingranaggio sottodimensionato rispetto a quello che serviva per far muovere le campane). Il lavoro durerà 10 giorni, e sarà eseguito integralmente sul posto. Verranno montati anche nuovi telebattenti per migliorare l’acustica durante i rintocchi e creare nuove combinazioni di suoni. A Natale le campane saranno di nuovo funzionanti per un costo di 10mila euro grazie ad un contributo della Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana e del comitato “Insieme per Stazzema”