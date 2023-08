Le aziende e il ricorso al factoring Importante strumento finanziario

Il factoring privilegia una relazione duratura con l’impresa in modo da poterla affiancare nelle funzioni amministrative, organizzative e finanziarie relative alla gestione dei crediti che sorgono nell’esercizio della attività commerciale. Il factoring è tipicamente orientato ad una relazione duratura con il cliente, piuttosto che ad una specifica transazione. Le operazioni oggetto dell’intervento tipico dele banche o delle società prodotto factoring si inseriscono in rapporti di natura commerciale e sono accompagnate dalla cessione dei crediti di impresa. Il factoring può riguardare anche crediti futuri, in realazione a contratti stipulati o anche crediti di natura fiscal (cessione crediti Iva. Il factoring può inoltre riguardare i crediti dei fornitori nazionali esportatori verso clientela estera. Le imprese che utilizzano il factoring in maniera sistematica possono apprezzare maggiormente i vantaggi e le specificità sfruttandone al meglio le potenzialità e godendo dei benefici che esso può portare alle diverse aree della attività aziendale. Nel mercato italiano il factoring coinvolge attualmente una ampia gamma di settori merceologici compresa la ‘vendita e fatturazione’ ad entri pubblici ad imprese di ogni dimensione.