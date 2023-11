Le avventure di Edoardo. A 13 anni scrive un libro. E sogna di fare il medico

Da grande vuole fare il medico per salvare la vita delle persone, perchè lui sa cosa vuol dire avere una patologia importante e averla superata e stabilizzata grazie alla professionalità dei medici. Lui si chiama Eodardo D’Alessandro e domani compie 13 anni. Vive con la mamma Silvia a Camaiore e frequenta la seconda media alla scuola Pistelli. Il regalo per questo compleanno se lo è fatto da solo, perchè martedì alle 16.30 presenta allo Spazio Lettura della scuola primaria di Vado il suo primo romanzo intitolato “Le quattro avventure“, Porto Seguro editore. Edoardo D’Alessandro si racconta alla Nazione alla vigilia di questa esperienza per lui inaspettata.

Quando hai iniziato a scrivere?

"Ho iniziato questo romanzo e quindi a scrivere alla fine della quinta elementare anche spinto dai miei compagni di classe. Mi piace scrivere perchè mi paice leggere. Sono appassionato di fumetti (è stato a Lucca Comics, ndr) e del genere fantasy come è il romanzo che ho scritto".

Immaginavi che il tuo romanzo sarebbe stato pubblicato e che lo avresti presentato?

"No, non me lo aspettavo. Sono felice"

Quando scrivi?

"Scrivo la sera. Prima Faccio i compiti. Sto già scrivendo un nuovo romanzo"

Hai le idee chiare?

"Per me scrivere è una passione e resterà una passione, perchè dopom le scuole medie andrò al liceo scientifico. Voglio fare il medico per aiutare le persone".

Di cosa parla il romanzo?

"E’ la storia di quattro amici adolescenti con finale positivo. Lo ho dedicato a mia madfre e a una coppia di nostri amici".

Cosa fai quando non studi e non scrivi?

"Mi piacciono i videogiochi, mi piace stare con gli amici".

Lo sport preferito?

"La scherma"

Mentre Edoardo racconta accanto a lui c’è mamma Silvia che così parla di suo figlio.

"Mio figlio e io siaimo una cosa sola: insieme abbiamo affrontato il problema di salute. Ha dimostrato di essere forte. E la lettura è stata una sua compagna nei momenti difficili", racconta Silvia D’Alessandro

Da mamma cosa si prova davanti alla prossima presentazione del romanzo di Edoardo?

"Sono emozionata e felice. Saremo tutti con lui: i nonni Silvana e Roberto, gli amici. Intervengono le maestre Serane e Cristiana"

Cosa augura a suo figlio?

"La salute per prima cosa e poi la felicità".

Maria Nudi