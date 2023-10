Le aste dietro l’angolo: "Se uno perde il bagno avrà un corrispettivo. E io vi spiego perché"

La Cassazione sta per sentenziare sui ricorsi contro le ordinanze del Consiglio di Stato che hanno bocciato in via preventiva ogni futuro rinvio delle aste dei bagni: le concessioni scadono il 31 dicembre. Nel caso peggiore, qualcuno potrebbe perdere lo stabilimento. L’indennizzo diventa essenziale. E per Piero Bellandi, ex professore a contratto all’Università di Pisa, commercialista e titolare del bagno Nuova Italia, leggi nazionali e direttive europee sono chiare: anche in caso di cessione forzosa, chi subentra deve pagare il valore dell’azienda.

Al convegno Bvgl parlerà della vautazione di uno stabilimento balneare. Cioè?

"Come si valuta un’impresa balneare? L’impresa è l’attività, l’azienda è lo strumento con cui questa attività si svolge. L’economia aziendale ci dà indicazioni generali, io ho scritto un libro con le varie metodologie, e quelle adatte per un’azienda balneare".

In pratica che succede?

"Siamo un po’ pionieri in questa materia. L’unico riferimento specifico per il settore balneare è la norma UNI ISO 11729 del 2018. Teniamo presente che quelle che in Italia chiamiamo concessioni, per l’Europa sono autorizzazioni. Il Consiglio di Stato recentemente ha affermato con ordinanza che il bene in concessione fa parte del compendio aziendale. Siccome le autorizzazioni vengono date alle imprese e l’impresa svolge la sua attività con un’azienda, è il compendio aziendale che diventa il punto fondamentale rispetto al bene in concessione".

Chi non è commercialista perde il filo. Qual è la differenza tra impresa e azienda?

"L’impresa è l’attività giuridicamente definita dall’articolo 2082 del codice civile; l’azienda è lo strumento con cui l’impresa si esplica, ed è il complesso dei beni organizzato dall’impresa, secondo l’articolo 2555 del codice civile".

Torniamo al valore di un bagno.

"L’azienda è fatta di beni e immobili: quelli che si chiamano beni a destinazione speciale perché non sono appartamenti ma edifici ad uso bar, ristorante, cabine, centro estetico, palestra, piscina. Poi c’è l’avviamento come bene immateriale. Anche il Consiglio di Stato ha affermato che la concessione del bene demaniale porta con sé il problema relativo all’azienda che insiste su quel bene".

Questo cosa comporta?

"Che succede nel caso del trasferimento del bene demaniale? Non sono un avvocato amministrativista, ma secondo me il trasferimento trascina con sé l’intera azienda".

Mi sembra un ragionamento nuovo.

"Vengo da economia e management dell’Università di Pisa, ho esperienze aziendalistiche, faccio il commercialista e il mio punto di vista non è la concessione ma l’impresa che ha la concessione, e l’impresa svolge la sua attività con l’azienda. Se l’impresa perde la concessione-autorizazione, qual è la sorte dell’azienda?

Se il trasferimento di proprietà di un bagno non riguarda solo le aste, non valgono i precedenti delle compravendite?

"La storia vede aziende balnerari compravendute, andate in successione, fallite e rilevate con procedure concorsuali. La perdita dell’autorizzazione porta con sé necessariamente il trasferimento della proprietà aziendale".

Mamma mia, ci perdiamo di nuovo: qual è la differenza tra concessione e autorizzazione?

"L’articolo 12 della Bolkestein parla di autorizzazioni e non concessioni, autorizzazioni condizionate dalla risorsa naturale disponibile. L’Europa ha sempre parlato di autorizzazione che si dà all’impresa, mentre la concessione si dà all’azienda. Se un’azienda affitta un negozio quel bene entra nel compendio aziendale, anche se non si può mettere nella valutazione. La concessione è solo lo strumento autorizzativo che, per fare impresa balneare, è condizione necessaria ma non sufficiente. Il bagno dovrà avere anche licenze edilizie, Suap, Asl, Vigili del fuoco. La concessione è parificata all’autorizzazione, ma ci sono differenze: se il punto di vista è l’azienda e non il bene concesso, ci sono conseguenze anche per la valutazione. Col trasferimento che fine fanno la clientela e il complesso dei beni immateriali come marchi e certificazioni ambientali e di qualità, che entrano nell’avviamento?".

Fare le aste sembra sempre più arduo.

"Che succede all’azienda in caso di perdita della autorizzazione: si dissolve? Chi smantella i considdetti immobili di facile rimozione? La paesaggistica regionale permette la rimozione? La vedo dura. Di conseguenza la perdita della concessione non può comportare la perdita dell’azienda per chi subentra".

Mi sembra un sostegno per il giusto indennizzo.

"Indennizzo e ristoro sono parole da avvocati amministrativisti. Da commercialista dico che se c’è una cessione forzosa dell’azienda ci sarà da determinare il corrispettivo di questa cessione".