Le acque dei fiumi: "Necessario verificare se c’è inquinamento"

"Le acque dei torrenti a Cardoso e Mulina sono inquinate?". La segnalazione arriva da Giuseppe Vezzoni. "Dopo la pioggia della notte scorsa siamo di nuovo da punto a capo per quanto concerne la colorazione delle acque del Fosso di Picignana e conseguentemente del Torrente Mulina a valle della borgata di Culerchio – premette – torno per l’ennesima volta a chiedere all’amministrazione se dopo le molte segnalazioni che faccio da oltre un anno a questa parte si sia provveduto a informare l’Arpat affinché fossero stati effettuati i doverosi rilievi per appurare se siamo di fronte a un evento naturale o la colorazione delle acque dipende da una causa d’ inquinamento. Le acque del Fosso di Pomezzana, del Torrente del Cardoso e del Canale di Cansoli non erano caratterizzate dal colore che avevano quelle del Fosso di Picignana e poi, dopo la confluenza del Picignana a monte del’ex presa del Mulino Puliti, del Torrente Mulina fino a Pontestazzemese"