Le 10 regole da seguire. I pendolari del furto colpiscono le abitazioni non protette bene

Con l’avvicinarsi delle festività natalizia, aumenta il rischio dei furti nelle abitazioni. Proprio in questi giorni si fa ancora più massiccio il temuto pendolarmo dei ladri che si muovono da altre città (per lo più dall’area campana) per metetre a segno alcuni colpi in trasferta e poi tornare alla base rapidamente. Secondo gli investigatori della Questura i pendolari del furto si muovo in treno o in auto. Se arrivano in treno Se si muovono in treno le zone più colpite sono quelle del centro storico e delle abitazioni che insistono lungo la linea ferroviaria cittadina.

Se sono muniti di vetture si spostano anche nelle zone di periferia. Solitamente si muovono in gruppi da almeno due o tre persone con i complici che fanno da “palo”. In caso di utilizzo di auto chi deve commettere materialmente il fatto viene lasciato a qualche centinaia di metri mentre il complice aspetta parcheggiato in un posto sicuro.Non sono fortunatamente autori violenti, nel senso che anche quando sono stati scoperti dai proprietari di casa si sono allontanati senza commettere atti di forza. Solitamente arrivano in città durante la mattinata e fanno sopralluoghi per poi tentare i colpi nel primo pomeriggio o in serata, quando presumono che i proprietari siano a passeggio o al lavoro.

La Questura, nel ricordare che saranno potenziati i servizi di controllo e pattugliamento delle strade, invita i cittadini a prendere delle precauzioni "perché – fanno notare – dalle denunce fatte si evince che le case che cadono nel mirino dei ladri sono povere se non addirittura completamente prive di qualsivoglia misura di sicuruzza". Che cosa dovremo fare allora per rendere più sicure le nostre abitazioni? La Questura ha varato dieci regole d’oro da seguire: 1. Le porte di ingresso devono essere solide possibilmente blindate con cilindro europeo di sicurezza; 2. Le finestre dovrebbero essere antisfondamento o con sbarre antifurto; 3. Eventuali tubature esterne che possono essere usate per arrampicarsi vanno messe in sicurezza; 4. Se si vive in condominio far mettere il portoncino blindato anche all’ingresso del condominio e all’ingresso del terrazzo comune; 5. Sia in condominio che in casa isolata non aprire il cancello o il portone senza essersi prima assicurati dell’identità di chi vuole entrare; 6. In case isolate curare la potatura delle siepi per permettere una vigilanza su ciò che succede all’interno, mantenendo l’area illuminata; 7. Installare un sistema di allarme e attivarlo quando si esce;

8. Non tenete in casa danaro o beni di ingente valore. Se non potete farne a meno teneteli in cassaforte; 9. Installare un sistema di videosorveglianza; oggi in commercio se ne trovano diversi con una spesa irrisoria; 10. Evitare di tenere porte o finestre aperte anche se ci si allontana per pochi minuti.

E se si va in vacanza? 1. Non lasciate valori in casa; 2. Incaricate una persona fidata a cui potete lasciare le chiavi di casa per fare controlli saltuari lasciando anche la luce accesa per qualche ora, o accendendo lo stereo; 3. Non “postate” o condividete sui social la vostra vacanza o altre foto che possono far capire che non siete a casa; 4. Quando tornate a casa, se notate la porta socchiusa o qualcosa di strano, toccate il meno possibile e chiamate il 112NUE, potrebbero esserci i ladri ancora all’interno o potrebbero esserci tracce utili che potreste inquinare.