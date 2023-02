"Lavoriamo già al Baccanale 2024 Ce lo impone l’affetto della gente"

Carnevaldarsena number one. Senza nulla togliere alle altre feste rionali che hanno rialzato la testa quest’anno, dopo due lunghi anni di silenzio, il Baccanale va oltre ogni più rosea previsione. In via Coppino la folla si è assiepata costante per tutte e cinque le sere della festa. Alle cucine, prima di tutto , che sono il vero ‘motore’ del Carnevaldarsena, ma poi anche davanti ai vari punti con la musica dal vivo, quello con il dj Paci, al Cro Darsena, ai diversi ambulanti di distribuzione di cibo e bevande.

Una marea ininterrotta di gente persino il lunedì sera, di solito la sera dei ‘viareggini’. Gente mascherata, gente allegra, gente con una grande voglia di divertirsi.

“Il mio giudizio per questo cinquantatreesimo anno è di 10 e lode – afferma soddisfatto il presidentissimo Massimiliano Pagni – un grande successo fatto dalle persone, un abbraccio tale da sentirsi stritolati. Il consiglio del Carnevaldarsena costruisce la cornice, impreziosita dagli oltre 150 volontari, ma il quadro sono le persone che vengono. Non ci aspettavamo un’ondata di tale calore, uno tsunami. La gente è venuta con la voglia di divertirsi, finalmente di potersi riabbracciare, per lasciarsi alle spalle i due anni passati. E’ come se il Carnevaldarsena avesse ridato il via alla libertà di espressione dei sentimenti. Si è creato uno spirito di gruppo veramente coeso, quasi quello di una grande famiglia: i ragazzi giovani della mascherata si sono messi a disposizione per scongelare il pesce o per friggere quando c’è stato bisogno, con una disponibilità totale”.

"Purtroppo l’App per saltare la fila alla cassa ha avuto qualche problema tecnico. E’ una cosa che dovremo rivedere, anche il programmatore stesso ha preso la nostra festa come banco di prova – ammette Pagni – dovremo analizzare come migliorarla per la prossima edizione. Del resto è una festa che si svolge all’aperto con afflusso di gente e quindi ci sono vari fattori da considerare. Comunque alla fine abbiamo accontentato tutti, chi viene sa che deve fare un po’ di coda, poi ben ripagata dalla qualità del cibo”.

Ma in Darsena si va anche con le pentole o i contenitori da portare a casa. “Aspettavo questo risotto da due anni“. ha detto un avventore in fila epr la seconda porzione. E ora Pagni prepara già il 2024: “In Consiglio analizzeremo attentamente ciò che è andato bene e ciò che si può migliorare, ma l’affetto che la gente ha dimostrato per la festa è stato davvero emozionante, e quindi contiamo che si ripeta anche per il prossimo anno”.

Chiara Sacchetti