Lavori sull'acquedotto a Marina di Pietrasanta, disagi per 112 famiglie

Possibili disagi per oltre cento famiglie residenti nella zona di Marina a causa di lavori da parte di Gaia sulla rete dell’acquedotto. L’intervento del gestore idrico è stato programmato per martedì dalle 9 alle 15 e consiste in lavori di manutenzione straordinario che comporterà, di conseguenza, la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile. Il provvedimento riguarderà in particolare la zona di Tonfano, più precisamente via Firenze, nel tratto tra via Toscana e via Tremaiola, e via Giotto nel tratto compreso tra via Cortona e via Firenze, per un totale di 112 famiglie. "Al termine dei lavori e per le ore immediatamente successive – ricorda Gaia in una nota – si potranno verificare fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio".