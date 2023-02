"Lavori stradali senza controlli"

Protesta contro gli scavi stradali. Aliso Cecchini, esponente storico del Pd, accusa: “Che le aziende possano scavare le strade e fare i lavori senza una preventiva autorizzazione comunale, può essere, ma che non rispettino le norme vigenti in materia di esposizione dei cartelli relativi a chi interviene, preavvisi ai cittadini, rispetto del regolamento comunale sui ripristini, intervento sul verde pubblico ad libitum, non mi sembra possa essere possibile”. Si riferisce ai lavori in via Marconi e via Pitagora a Lido di Camaiore: ? “Questo scavo nell’aiuola lo possono fare? Qualche controllo no?".